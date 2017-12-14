Тюменские паралимпийцы завоевывают медали кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

В городе Кенмор (Канада) проходит кубок мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Соревнования стартовали 8 декабря и завершатся 18 декабря.

В составе сборной России четыре тюменских спортсмена с нарушением зрения и четыре ведущих: Елена Ремизова и Андрей Токарев, Марина Галицына и Максим Пирогов, Николай Полухин и Эдуард Березин, Станислав Чохлаев и Олег Колодийчук.

Как сообщает ЦСП72, по итогам трех соревновательных дней наши спортсмены завоевали шесть медалей. Станислав Чохлаев (спортсмен-ведущий Олег Колодийчук) одержал победу в гонке на 7,5 км среди атлетов с нарушением зрения (класс В1-В3) и стал серебряным призером на дистанции 20 км классикой.

Елена Ремизова (спортсмен-ведущий Андрей Токарев) выиграла золото на дистанции 15 км, а также две серебряные медали – в финальной гонке на дистанции 1,2 км и в гонке на 7,5 км.

Марина Галицына (спортсмен-ведущий Максим Пирогов) заняла третье место в гонке на 15 км.