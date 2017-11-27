Тюменские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве России в Иркутске

Представители центра "Тюмень-дзюдо" успешно выступили на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Оно проходило в Иркутске с 23 по 26 ноября. Тюменские спортсмены завоевали 7 медалей: 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые.

В весовой категории до 90 кг триумфатором стал Назар Меньщиков (тренеры Андрей Вуколов и Сергей Меньщиков), одержавший на пути к медали победы в пяти встречах. В этом же весе бронзовую награду завоевал Эльдар Аллахвердиев (тренер Андрей Вуколов).

Серебряным призером первенства в категории до 66 кг стал семнадцатилетний Иван Черных, принявший участие в соревнованиях такого уровня впервые. Подопечный тренера Татьяны Ильиничны выиграл пять поединков из шести.

Еще одна серебряная награда в категории до 48 кг на счету неоднократного победителя и призера первенств России и Кубков Европы Алины Сергеевой (тренер Андрей Вуколов).

Также бронзовые медали завоевали: Анастасия Куняева (до 57 кг, тренер Азат Фаттахов), Артур Камалов (тренер Андрей Вуколов) и Артем Пилипчук (тренеры Татьяна Беляева и Геннадий Пилипчук) — оба в весовой категории свыше 100 кг.

Спортсмены вошли в основной состав сборной команды России по дзюдо в данной возрастной категории. Всего за медали соревнований боролись 555 дзюдоистов из 65 субъектов РФ.