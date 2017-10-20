В селе Упорово появилась секция дзюдо

17:45 20 октября 2017
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Вчера в Упорово торжественно открыли спортивный зал с татами для занятий дзюдо. Для жителей села это стало значительным событием — до сих пор тут развивали всего четыре вида спорта.

Секцию удалось открыть при содействии "Объединенной федерации дзюдо и самбо" и СДЮСШОР "Центр дзюдо". К занятиям уже подключились порядка 70 человек.

"Мы долго шли к понимаю того, что в Упоровском районе нужно развивать силовые виды спорта. Об этом говорили и взрослые, и дети. Мы проделали огромный путь, рассматривая разные виды борьбы, но остановились все-таки на дзюдо", — отметил глава района Леонид Сауков.

Новоиспеченные воспитанники тренера Василия Спиридонова дали гостям и родителям небольшой мастер-класс, а воспитанники и преподаватели Центра дзюдо провели показательные выступления, рассказали в пресс-службе тюменской детско-юношеской спортивной школы. 

Фото предоставлено МАУ ДО СДЮСШОР "Центр дзюдо"

Теги: дети , Упоровский район , дзюдо
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