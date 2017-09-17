Тюменская волейболистка Елизавета Котова рассказала о своих мечтах

Девятнадцатилетняя воспитанница тюменского волейбола Елизавета Котова, ныне выступающая за клуб "Заречье-Одинцово" из Подмосковья, на встрече с болельщиками во время приезда в родной город рассказала о своих спортивных планах и мечтах.

"Я бы хотела играть в Турции. Для начала хотелось бы попасть в топовую команду - "Динамо" из Москвы или в казанское "Динамо". Но до них мне еще далеко. А мечта - поиграть в Турции или в Италии. Но это еще нескоро", - заявила Котова.

В свой нынешний клуб - "Заречье-Одинцово" из женской волейбольной Суперлиги - Котова перешла летом 2016 года из ВК "Тюмень". Нынешним летом двукратная победительница Первенств Европы и призер молодежного чемпионата мира стала победительницей Универсиады, которая проходила в Тайбэе, пишет "Вслyх.ру".

"Для меня это большой опыт - поучаствовать в Универсиаде с опытными игроками. Набралась опыта, а эмоции меня и вовсе переполняли - все-таки такой уровень соревнований. Всем бы хотелось пожелать таких эмоций от побед", - рассказала Елизавета Котова.