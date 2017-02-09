Немецкий журналист: Тюмень осталась без ЧМ по биатлону

Журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен в своем микроблоге в Twitter сообщил о том, что Тюмень лишили права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года.

Внеочередное заседание конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) сегодня проходит в австрийском Хохфильцене. Ранее председатель чешского Союза биатлонистов Иржи Хамза сказал, что намерен поднять вопрос о лишении Тюмени права на проведение ЧМ в 2021 году из-за допинговых скандалов в российском спорте.

Но, как оказалось, Кабен поспешил. Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов опроверг информацию о переносе чемпионата мира из Тюмени:

"Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще", — цитирует его слова издание Р-Спорт.

Директор по коммуникациям IBU Пер Ланге рассказал агентству, что на тот момент вопрос о переносе чемпионата еще не поднимался.

В пресс-службе губернатора Тюменской области сообщают, что никакой официальной информации по этому поводу по-прежнему нет.