Юная тюменская биатлонистка завоевала бронзу первенства Европы

Соревнования в рамках юниорского первенства Европы по биатлону прошли в Чехии. В гонке преследования на 10 км воспитанница тюменской спортивной школы №2 Ксения Жужгова заняла бронзовую медаль. Первой стала Маркета Давидова из Чехии, второй - Меган Бэнкс из Канады. Тюменка проиграла чемпионке всего 7,7 секунды, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Прежде чем попасть на Европу Ксения прошла три этапа первенства России. Перед соревнованиями много и упорно тренировалась. Несмотря на то, что соперники были сильные, не сдалась, боролась до последнего и вырвала заветную награду. Мы ей гордимся!", - прокомментировал тренер-преподаватель Юрий Кривошеин.