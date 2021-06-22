Тюмень за день: 21 июня

Главврач тюменской скорой помощи рассказала, как нужно защищаться от коронавируса

"Не надо надеяться на чудо. Я и все наши работники привились в январе. Никто от вакцинации не пострадал. Прививка - самое важное, что можно сделать для себя и своих близких", - уверена врач с 40-летним стажем.

Тюменская область попала в "красную" зону по росту случаев COVID-19

Помимо Тюмени, в "красной" зоне с индексом распространения от 1,1 до 1,2 находится 21 регион. Самая тяжелая ситуация в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Тыве, Московской области, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.

Тюменские поисковики расскажут о подвиге тыловой Тюмени

Онлайн-экскурсия состоится 22 июня 2021 года в 18:00 на страницах ТРОО "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского в соцсетях.