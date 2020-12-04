На улице Елецкой на день ограничат движение

В Тюмени 6 декабря будет ограничено движение транспорта путем сужения проезжей части по улице Елецкой — на участке от пересечения с улицей Профсоюзной до здания № 56 по улицей Профсоюзной. Ограничение связно с работами в рамках строительства общественно-жилого комплекса в квартале улиц Профсоюзная — Советская — Немцова — Елецкая. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
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