На улице Елецкой на день ограничат движение

В Тюмени 6 декабря будет ограничено движение транспорта путем сужения проезжей части по улице Елецкой — на участке от пересечения с улицей Профсоюзной до здания № 56 по улицей Профсоюзной. Ограничение связно с работами в рамках строительства общественно-жилого комплекса в квартале улиц Профсоюзная — Советская — Немцова — Елецкая. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.