В Тюмени рассмотрят дело о контрабанде лесоматериалов на 13 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Курганской области, который незаконно экспортировал лесоматериалы в Узбекистан.

По версии следствия, в 2017 году руководитель курганской фирмы по оптовой торговле лесоматериалами приобрел у неустановленных лиц лесоматериалы. Для сокрытия факта контрабанды мужчина включал в партию вывозимого нелегального лесоматериала продукцию из леса, реально полученную от двух поставщиков. Тюменский таможенный пост Тюменской таможни, не зная об этом, разрешал экспорт.

С ноября 2017 года по март 2018 года мужчина незаконно экспортировал в Узбекистан через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериал на сумму свыше 13,8 млн рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере), вскоре дело рассмотрит суд.