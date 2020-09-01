В Екатеринбурге умер писатель Владислав Крапивин

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщает ТАСС.

Крапивин был повторно госпитализирован после лечения пневмонии. "Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - сообщила агентству невестка писателя командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.