Тюмень за день: 13 августа

Сезон открытых читок в Тюмени откроется пьесой о коронавирусе

14 августа в 20:30 команда из тюменских режиссеров и актеров прочитает пьесу "Тварь". В основе произведения - жизнь человека во время пандемии: события, страхи, которые он переживает, приступы депрессии и веселья. Трансляция пройдет в группе "Космоса" в соцсети "ВКонтакте".

В Тюмени отменили карантин для прибывающих из других стран и регионов РФ

В целях предотвращения распространения COVID-19 прибывающие из-за рубежа граждане обязаны до вылета в Россию заполнить на сайте госуслуг анкету регистрации прибывающих в РФ. По возвращении сделать ПЦР-тест на коронавирус и внести результаты в специальную форму на этом же сайте. Следить за здоровьем и при появлении симптомов срочно вызвать врача на дом.

Кешбэк за путешествия можно получить, не выезжая из своего региона

Благодаря го программе поддержки внутреннего туризма, тюменцы могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за путешествие по стране, в том числе и не выезжая из домашнего региона, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.