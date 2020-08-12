Тюменская автоинспекция проверит машины дальнобойшиков

10:05 12 августа 2020
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Сотрудники ГИБДД 12 и 14 августа проведут в Тюменской области сплошные проверки грузовых автомобилей в рамках мероприятия "Большегруз". Проверки пройдут на федеральных и  региональных автодорогах с интенсивным движением грузового транспорта. 

Автоинспекторы проверят соблюдение водителями режима труда и отдыха, оценят техническое состояние автомобилей, обращая в первую очередь внимание на исправность тормозных систем и внесение изменений в конструкцию транспортных средств, проверят прохождение водителями предрейсового технического контроля и медицинского осмотра, оснащение большегрузов тахографами, наличие путевой документации.

Поводом для пристального внимания к дальнобойщикам стало ДТП, случившееся накануне в Тюмени с участием большегруза "Вольво", водитель которого был пьян и в результате его пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

 "ДТП еще раз подтвердило необходимость проведения таких проверок, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции региона Олег Толстиков, - статистика аварий с грузовым транспортом указывает на наличие грубых нарушений ПДД в организации грузовых перевозок, которые сотрудники ГИБДД должны и будут контролировать".

С начала 2020 года в Тюменской области произошло 162 ДТП с участием грузовиков, каждое второе – по вине водителей большегрузов. В этих авариях погибли 38 человек, 228 ранены, сообщает областная Госавтоинспекция.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД , ДТП , проверка на дорогах
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