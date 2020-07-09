Тюмень за день: 9 июля

В Тюмени запускают спектакль-аудиопроменад о жизни города в 1990-х годах

Главный герой постановки Саня поведает историю о своем детстве, первой любви, дружбе и предательстве и проведёт слушателей по значимым для него местам. Путешествие в прошлое рассчитано на 2 часа. Основной маршрут проходит по району КПД.

На тюменских трассах выросла аварийность

С начала года на федеральных трассах в Тюменской области произошло 168 ДТП, в них погибли 48 человек, пострадали 308. Это больше показателей 2019 года.

В Тюменской области за сутки 72 случая COVID-19

Всего на территории региона зарегистрировано 3 785 случаев коронавирусной инфекции.