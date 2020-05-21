Хозяйка немецкого дога заплатит покусанной тюменке более 60 тыс. рублей

Калининский районный суд Тюмени взыскал с хозяйки собаки в пользу пострадавшей женщины компенсацию.

Инцидент произошел вечером 15 сентября 2019 года во дворе дома. Пес во время прогулки с хозяйкой накинулся на соседку, повалил ее на землю и покусал.

В марте 2020 года пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального вреда. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ответчицы в пользу потерпевшей 66 тыс. рублей.