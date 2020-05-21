Хозяйка немецкого дога заплатит покусанной тюменке более 60 тыс. рублей

12:11 21 мая 2020
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Фото: pixabay.com

Калининский районный суд Тюмени взыскал с хозяйки собаки в пользу пострадавшей женщины компенсацию.

Инцидент произошел вечером 15 сентября 2019 года во дворе дома. Пес во время прогулки с хозяйкой накинулся на соседку, повалил ее на землю и покусал. 

В марте 2020 года пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального вреда. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ответчицы в пользу потерпевшей 66 тыс. рублей.

Теги: животные , компенсация
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