На улице Менделеева почти на два месяца ограничат движение

16:30 27 марта 2020
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В Тюмени с 4 апреля по 1 июня 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Дмитрия Менделеева на участке от улицы Николая Федорова до улицы Раушана Абдуллина. Там будут ремонтировать ливневую канализацию, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Семенова и улице Зелинского.

Теги: дорожное движение
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