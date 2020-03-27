На улице Менделеева почти на два месяца ограничат движение

В Тюмени с 4 апреля по 1 июня 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Дмитрия Менделеева на участке от улицы Николая Федорова до улицы Раушана Абдуллина. Там будут ремонтировать ливневую канализацию, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Семенова и улице Зелинского.