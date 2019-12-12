На участке улицы 30 лет Победы возобновят движение

15:40 12 декабря 2019
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В Тюмени с 14 декабря будет возобновлено движение по улице 30 лет Победы на участке от улицы Молодежной до улицы Мельникайте. Там завершаются производственные работы.

По сообщению Тюменьгортранса, к основным схемам движения возвращаются маршруты № 65, 76, 79. Уточнить расписание можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: дорожное движение
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