Причиной засора сетей на Луначарского стал игрушечный Дед Мороз

В Тюмени гигантская пробка образовалась на сетях водоотведения по улице Луначарского. Засор спровоцировал игрушечный Дед Мороз, на который налип мусор, который не должен попадать в городскую систему водоотведения.

Новогоднего волшебника обнаружили бригады тюменского водоканала при профилактической промывке сетей. К игрушке прилепилось огромное количество, около тонны, тряпок, влажных салфеток и других средств гигиены — так образовалась большая пробка.

"Любой мусор, попадающий в систему канализации, рано или поздно становится причиной засора на сетях водоотведения. Засор формируется по принципу снежного кома, сначала попадает что-то мелкое, например, остатки супа, туалетная бумага, влажная салфетка или даже просто ватная палочка, на них начинает налипать другой мусор. Итог в большинстве случаев печальный — затопленные канализационными стоками квартиры, подвалы домов. Те, кто хоть раз с этим столкнулся, теперь используют систему канализации лишь по назначению", — рассказывает руководитель пресс-службы компании "Тюмень Водоканал" Иван Камельских.

Ежегодно на сетях водоотведения Тюмени устраняют около 6 тысяч засоров, причина большей части из них — нарушение правил пользования системой водоотведения.