На улице Мельникайте в районе улицы Харьковской ограничено движение

В Тюмени в связи со строительством теплотрассы с 12 по 19 августа ограничено движение транспорта на участке улицы Мельникайте от границы перекрестка с улицей Харьковской в направлении улицы 50 лет Октября. Движение организовано по противоположной полосе в двух направлениях.

С 19 по 26 августа будет аналогично ограничено движение на участке улицы Мельникайте в направлении от улицы 50 лет Октября до пересечения с улицей Харьковской, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать пути движения, по возможности используя альтернативные маршруты.