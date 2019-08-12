На улице Мельникайте в районе улицы Харьковской ограничено движение

17:45 12 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в связи со строительством теплотрассы с 12 по 19 августа ограничено движение транспорта на участке улицы Мельникайте от границы перекрестка с улицей Харьковской в направлении улицы 50 лет Октября. Движение организовано по противоположной полосе в двух направлениях.

С 19 по 26 августа будет аналогично ограничено движение на участке улицы Мельникайте в направлении от улицы 50 лет Октября до пересечения с улицей Харьковской, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать пути движения, по возможности используя альтернативные маршруты.

Теги: дорожное движение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019