Несколько остановок появилось на улице 50 лет ВЛКСМ

В Тюмени новые автобусные остановки появились на улице 50 лет ВЛКСМ.

Вновь обустроенным остановкам присвоены наименования "Детский сад №85" (в районе дома № 96/1, строение 1 и дома № 107 по ул. 50 лет ВЛКСМ), "Тюменьгортранс" (в районе домов №106 и №111 по ул. 50 лет ВЛКСМ), "Центр занятости населения" (в районе дома № 204в, корпус 2 по ул. 50 лет ВЛКСМ) и "Развязка ул. Монтажников" (в районе дома № 12/5 по ул. Новаторов при движении с ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Республики).