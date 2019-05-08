Участок улицы Холодильной закроют для транспорта на неделю

В Тюмени на время работ по прокладке и врезке сетей водоснабжения и водоотведения будет прекращено движение транспорта по улице Холодильной на участке от дома №124 до №134. Ограничение движения в этом районе будет действовать с 15 по 22 мая, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

Для объезда водителям предлагают использовать ул. Республики, ул. Мельникайте, ул. Малыгина, ул. Салтыкова-Щедрина.