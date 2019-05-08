Участок улицы Холодильной закроют для транспорта на неделю

12:45 08 мая 2019
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В Тюмени на время работ по прокладке и врезке сетей водоснабжения и водоотведения будет прекращено движение транспорта по улице Холодильной на участке от дома №124 до №134. Ограничение движения в этом районе будет действовать с 15 по 22 мая, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

Для объезда водителям предлагают использовать ул. Республики, ул. Мельникайте, ул. Малыгина, ул. Салтыкова-Щедрина.

Теги: дорожное движение , ремонт
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