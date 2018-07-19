В Тюмени проведут отлов бродячих животных

С целью обеспечения безопасности населения с 23 по 29 июля будет осуществляться отлов безнадзорных домашних животных на многих, в том числе центральных улицах города, а также по Старому Тобольскому и Салаирскому трактам, в зоне отдыха Верхний Бор, в мкр. Ямальский-2, в содоводчесикх обществах "Лесник", "Суходолье", "Торфяник", "Солнышко" и "Русское поле".

Сообщение о необходимости отлова безнадзорных и подбора падших домашних животных следует направлять в "ЛесПаркХоз" (телефон диспетчера 44-54-02, email 479294@mail.ru).

Отлов животных производится гуманными способами. Они помещаются в пункт временного содержания (улица Кедровая, 133/1, тел. 44-54-01. Здесь животное пройдет вакцинацию, стерилизацию (кастрацию) и чипирование, а также получит шанс обрести нового хозяина. В случае если для животного не найдется новый хозяин, оно не является повышенно агрессивным и не превышает 70 см в холке, его выпустят обратно в среду обитания.

Если вы потеряли своего питомца или хотите взять себе нового, то можете посмотреть информацию обо всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133/1, на сайте или в группе "Пункт временного содержания животных".

Напомним, владельцам собак о необходимости соблюдения требований правил содержания домашних животных, а именно:

- выгул собак должен осуществляться на поводке и в наморднике. Не допускайте их свободного выгула: так вы обеспечите безопасность окружающих и убережете своих питомцев от опасности потеряться и пополнить ряды безнадзорных;

- не заходите с собакой на территории детских и спортивных площадок, больниц и образовательных учреждений;

- убирайте оставленные собакой во время выгула экскременты.

Ответственность за нарушение данных правил предусмотрена ст. 2.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55 и влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей.