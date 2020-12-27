В Тобольске открыли приют для бездомных животных

Приют для бездомных животных открылся в Тобольске. Отловленных собак теперь будут содержать в комфортных вольерах, где им будет тепло, сытно и безопасно. С начала декабря в учреждение уже попали 26 собак.

Как сообщили в пресс-службе главы Тобольска, в приюте оборудованы чистые вольеры, теплые будки, есть качественный корм, а также собственная ветеринарная комната. Специалист обследует поступивших собак, сделает плановые прививки, стерилизует и вживит чип. Щенки будут находиться здесь на пожизненном содержании. Постепенно для животных будут искать хозяев, пишет "Тюменская область сегодня".

Глава Тобольска Максим Афанасьев побывал место спасения собак, оценил созданные условия содержания бездомных зверей. В своем аккаунте в Инстаграм он написал, что первостепенная задача – найти новых владельцев для собак. Для этого в ближайшее время будет создана группа в соцсети "ВКонтакте" с фотографиями животных.

Также Максим Афанасьев уточнил, что в 2021 году в приюте заработает специализированный отряд мэра. Это поможет воспитать поколение тоболяков, ответственно относящихся к братьям меньшим.