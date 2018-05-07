В Тюмени сотрудника Росреестра будут судить за участие в афере с квартирами умерших

В областном центре за взяточничество перед судом предстанет бывший сотрудник управления Росреестра по Тюменской области. Как полагает следствие, в 2016 году специалист помог знакомому заработать на афере с квартирами, владельцев которых уже не было в живых.

За взятку в 140 тысяч рублей сотрудник Росреестра незаконно внес в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество сведения о совершении регистрационных действий в отношении четырех квартир, прежние жильцы которых уже умерли — в 2005, 2007 и 2012 годах. Это позволило мошенникам зарегистрировать пустующие помещения на подставных лиц, а потом перепродать их.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, человек, давший взятку сотруднику Росреестра, сейчас привлекается к уголовной ответственности вместе с соучастниками.