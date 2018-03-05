Тюменец получил серьезные ожоги, упав в обморок в бане

Несчастный случай произошел вчера в дачном обществе на Московском тракте. 83-летний мужчина, мывшийся в бане, внезапно потерял сознание, и в результате получил ожоги лица и плеча.

Пенсионера, лежащего в обмороке на полу, обнаружил друг, который начал беспокоиться из-за того, что гость долго не выходит из бани. Соседка по даче позвонила в скорую. Прибывшая спустя 18 минут бригада выяснила, что у мужчины резко потемнело в глазах, а когда он очнулся, то почувствовал сильную боль в области лица и плеча. Медики констатировали ожог 2–3 степени общей площадью 10%: на месте ожога отслоилась кожа и появились пузыри.

Пострадавшего мужчину обезболили, нанесли ему противоожоговый гель и наложили асептические повязки, после чего отвезли в больницу. Специалисты тюменской станции скорой помощи напоминают, что, оказывая первую помощь при ожогах, ни в коем случае нельзя смазывать рану маслами или детским мылом, яичным желтком или содой и прочими средствами. Они лишь провоцируют дальнейшее развитие гнойных процессов. Место ожога лучше охладить водой или мокрой тканью.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1590 жителям областной столицы и Тюменского района. Бригады скорой спасли 66 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы, шока, 27 — с острым коронарным синдромом, 25 — с нарушением мозгового кровообращения.