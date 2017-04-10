Тюменцев просят приглядывать за детьми вблизи водоемов

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени рекомендует горожанам воздержаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов.

Сейчас лед на реке Туре истончился до 40 сантиметров, во многих местах видны промоины.

Родителей просят предостерегать детей от игр вблизи водоемов. Тюменцев, ставших свидетелями каких-либо происшествий на льду, просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Тюмени по телефонам: 112 или 46-19-69 (круглосуточно).