Тюменцев просят приглядывать за детьми вблизи водоемов

16:25 10 апреля 2017
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Департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени рекомендует горожанам воздержаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов.

Сейчас лед на реке Туре истончился до 40 сантиметров, во многих местах видны промоины.

Родителей просят предостерегать детей от игр вблизи водоемов. Тюменцев, ставших свидетелями каких-либо происшествий на льду, просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Тюмени по телефонам: 112 или 46-19-69 (круглосуточно).

Теги: весна , лед , река , водоемы
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