Горожанам предлагают запечатлеть виды новогодней Тюмени

Публичный конкурс на лучшую фотографию новогоднего города объявлен в Тюмени. Стать его участником может любой желающий.

До 1 февраля нужно сделать фото новогодней Тюмени: самых нарядных, праздничных и оригинально декорированных мест города. Это может быть уличная иллюминация, оригинальная ёлка или оформление витрины, необычная новогодняя декорация торгового центра. Свое произведение нужно разместить в группе Вконтакте "Тюмень-наш дом". Здесь же размещено положение о конкурсе.

Основное условие - фотографии нельзя обрабатывать в фоторедакторах. Победители получат сертификаты на различные услуги, сообщает пресс-служба городской администрации.