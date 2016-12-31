Горожанам предлагают запечатлеть виды новогодней Тюмени

16:08 31 декабря 2016
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pp.vk.me
| Фото: pp.vk.me

Публичный конкурс на лучшую фотографию новогоднего города объявлен в Тюмени. Стать его участником может любой желающий.

До 1 февраля нужно сделать фото новогодней Тюмени: самых нарядных, праздничных и оригинально декорированных мест города. Это может быть уличная иллюминация, оригинальная ёлка или оформление витрины, необычная новогодняя декорация торгового центра. Свое произведение нужно разместить в группе Вконтакте "Тюмень-наш дом". Здесь же размещено положение о конкурсе.

Основное условие - фотографии нельзя обрабатывать в фоторедакторах. Победители получат сертификаты на различные услуги, сообщает пресс-служба городской администрации.

Теги: Новый Год , фотоконкурс
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