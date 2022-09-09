По делу о взрывчатке в Тюмени арестованы еще 4 человека

Центральный районный суд Тюмени в среду отправил в СИЗО четырех задержанных по уголовному делу об изготовлении взрывчатых веществ.

"Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще 4 гражданам, проходящим по уголовному делу об изготовлении взрывчатых веществ в г. Тюмени. По решению суда Никита О., Данил Ч., Юрий Н., Роман П. будут находиться в СИЗО по 30 октября 2022 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Ранее в СИЗО по 29 октября отправились два тюменца 1998 и 1999 года рождения. Их задержали 30 августа 312,13 граммами взрывчатки и и двумя детонаторами в лесу неподалёку от ТЭЦ-2 и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.223.1 УК РФ.