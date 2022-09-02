В Тюмени арестовали двух мужчин за изготовление взрывчатки

Центральный районный суд Тюмени оправил в СИЗО Кирилла Брика, 1998 года рождения, и Дениза Айдына, 1999 года рождения, они обвиняются в изготовлении самодельного взрывчатого вещества (ч.2 ст.223.1 УК РФ).

Как сообщает объединенная пресс-слжбы судебной системы ТО, Мужчин задержали 30 августа, когда в районе ТЭЦ-2 в лесу они искали место для взрыва самодельной взрывчатки. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора.

По постановлению суда обвиняемые будут находиться под стражей по 29 октября 2022 года.