Пьяный водитель в Ялуторовске сбил дорожный знак на глазах автоинспекторов

Пьяный водитель-рецидивист задержан в Ялуторовске. На глазах автоинспекторов автомобиль "Киа Церато" не вписался в поворот и въехал в дорожный знак. Показания алкотестера составили 1,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В ГИБДД сообщили, что 29-летний водитель третий раз менее чем за год попадается пьяным за рулем, до этого его задерживали в июне 2021 года и 10 января 2022 года. В этот раз он рассказал, что пил пиво с утра, не помнит с кем, затем поехал по городу. Теперь его привлекут к уголовной ответственности.

Всего за выходные сотрудники ГИБДД выявили 47 водителей в состоянии опьянения и это значительно больше, чем в другие выходные дни января. Почти половина пьяных автомобилистов – 21, задержаны в Тюмени отмечают в Госавтоинспекции.