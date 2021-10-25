В Тюмени прошла очередная сплошная проверка водителей на трезвость

13:04 25 октября 2021
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Автоинспекторы на участке улицы Мельникайте между улицей Широтной и окружной дорогой проверили вечером в воскресенье состояние нескольких сотен воителей - все были трезвые, грубых нарушений правил дорожного движения не выявлено, сообщили в ГИБДД. 

В ходе проверки автоинспекторы выявили 20 нарушений ПДД, в том числе шесть фактов незаконной тонировки, 11 водителей ехали без полисов ОСАГО, три автомобилиста были без документов, необходимых по правилам дорожного движения.

В выходные дни инспекторы полка ДПС ГИБДД проводили и "точечные" рейды по предупреждению пьяного вождения группами нарядов, в разных районах областного центра.

В целом по региону за выходные дни выявлено 40 пьяных водителей. Нетрезвый автомобилист в ночь с субботы на воскресенье спровоцировал ДТП на улице Пермякова, 62. 51-летний водитель Kia Rio столкнулся с Datsun, тот отбросило на Opel . 18-летняя пассажирка Datsun и водитель Kia получили ушибы.

Теги: ГИБДД Тюменской области , проверки , пьяные водители
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