Тюменцы могут пожаловаться на незаконное использование их персональных данных

В России создан первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Его специалисты бесплатно консультируют россиян, которые стали жертвами незаконного использования персональных данных, сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

Главная задача центра — это защита прав и интересов граждан при нарушениях и незаконных действиях, которые связаны с использованием их персональных данных. Я имею в виду причиненный материальный, моральный и иной вред.

Центр начал прием заявителей в середине сентября. За первую неделю работы поступило несколько десятков обращений. Эксперты уже начали готовить документы для подачи исков в суды и жалоб в другие инстанции.

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская рассказала о ключевых задачах и функциях новой организации:

Закон встает на защиту персональных данных каждого гражданина, но не будет работать эффективно без поддержки самого человека. Мы надеемся, что пострадавшие будут сами сообщать о незаконном использовании их данных в соответствующие органы, включая наш центр, а он в свою очередь — оказывать гражданам консультативные, юридические услуги и правовую помощь, в том числе защищать право на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации гражданина в цифровой среде.

Если вы пострадали от незаконного использования ваших личных данных, можете обратиться к юристам центра по тел.: +7 (499) 550-80-03 или по почте: 4people@grfc.ru.