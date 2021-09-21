Пять тысяч материалов с детской порнографией удалил Роскомнадзор за август

В августе 2021 года Роскомнадзор удалил более 5 тысяч материалов с детской порнографией, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В 2017 году РКН запустил собственный мониторинг информационного пространства на предмет выявления детской порнографии. За четыре года выявлено почти 218 тыс. нарушений: 77% материалов нашла служба мониторинга, еще 23% (51 тыс. материалов) прислали граждане.

Если вы что-то подобное нашли на интернет-ресурсах, можете тоже принять участие в борьбе с детской порнографией, отправив сообщение в РКН.