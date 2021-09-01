863 пьяных водителя выявили тюменские автоинспекторы в августе

863 водителя в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в Тюменской области сотрудниками ГИБДД в августе, в том числе 77 водителей, подлежащих уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, сообщили в областной Автоинспекции.

В августе сотрудники ГИБДД проводили сплошные проверки водителей на трезвость в городах региона, целевые рейды и точечные мероприятия в населенных пунктах, был усилен контроль на федеральных автодорогах. Часть пьяных водителей была выявлена по сообщениям жителей области в полицию.