863 пьяных водителя выявили тюменские автоинспекторы в августе

11:23 01 сентября 2021
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863 водителя в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в Тюменской области сотрудниками ГИБДД в августе, в том числе 77 водителей, подлежащих уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, сообщили в областной Автоинспекции.

В августе сотрудники ГИБДД проводили сплошные проверки водителей на трезвость в городах региона, целевые рейды и точечные мероприятия в населенных пунктах, был усилен контроль на федеральных автодорогах. Часть пьяных водителей была выявлена по сообщениям жителей области в полицию.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД , пьяные водители
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