Тюменца оштрафовали на 200 тысяч рублей за нетрезвое вождение

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Около двух часов ночи 26 марта 2021 года на улице Луначарского сотрудники ДПС остановили Ford Focus. Во время общения с водителем у инспектора возникло подозрение, что тот пьян. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние мужчины.

В феврале 2020 года водитель за пьяное вождение был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года.

Суд назначил тюменцу штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства. На два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.