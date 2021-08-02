Тюменские автоинспекторы за два дня поймали 50 пьяных водителей

15:19 02 августа 2021
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50 пьяных водителей автомобилей и мотоциклов выявили сотрудники ГИБДД  на дорогах области 31 июля и 1 августа, более трети были в сильном опьянении - показатели алкотестера превысили 1 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Примерно половина задержанных пьяных водителей в поездках с пассажирами: с друзьями, женами, подругами, родственникам. Один водитель ехал из Шадринска в Тюмень с женой и тремя детьми по федеральной автодороге. 

            

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