Тюменские автоинспекторы за два дня поймали 50 пьяных водителей

50 пьяных водителей автомобилей и мотоциклов выявили сотрудники ГИБДД на дорогах области 31 июля и 1 августа, более трети были в сильном опьянении - показатели алкотестера превысили 1 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Примерно половина задержанных пьяных водителей в поездках с пассажирами: с друзьями, женами, подругами, родственникам. Один водитель ехал из Шадринска в Тюмень с женой и тремя детьми по федеральной автодороге.