В Тюмени будут судить водителя, который сбил насмерть сбил девочку и уехал с места ДТП

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

17 февраля 2021 года на улице Избышева пьяный тюменец на автомобиле допустил наезд на ребенка, после чего скрылся. 7-летняя девочка получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, умерла.

Мужчина с места преступления скрылся, но его личность удалось установить, вскоре он был задержан. Тюменец вину в содеянном признал в полном объеме. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.