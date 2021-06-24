Жителя Ишима в шестой раз осудили за пьяное вождение

Ишимский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Ишима. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

24 апреля 2021 года он находился на своем приусадебном участке в селе Новотравное Ишимского района и пил пиво. Вечером в состоянии опьянения он на Nissan Pulsar поехал в магазин. В переулке автомобиль остановили сотрудники полиции. От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В 2016-2018 годах мужчина уже пять привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, в том числе отбывал реальное лишение свободы за пьяную езду. На этот раз, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 11 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.