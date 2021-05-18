В Ишиме эвакуируют детские сады и школы

Сегодня, 18 мая, на адреса электронных почт образовательных учреждений города Ишима Тюменской области поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

На данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники всех городских школ и воспитанники большинства дошкольных учреждений. В учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи. По фактам сообщений идет проверка, сообщили в администрации города Ишима.

Вчера, 17 мая, в Ишиме по этой же причине прошла эвакуация в 11 школах и 2 учреждениях дополнительного образования.