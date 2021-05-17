В Ишиме эвакуировали из школ более 6 тысяч детей

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах получили сегодня днем на электронную почту 11 школ Ишима и 2 учреждения допобразования. В результате были эвакуированы 6037 школьников, 409 учителей и 183 сотрудника, сообщает ИА "Тюменская линия".

"Эвакуацию отрабатывали по алгоритму максимально оперативно с полицией, федеральной службой безопасности, управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и отраслевым департаментом. В считанные минуты провели экстренную эвакуацию. Дети взяли с собой сотовые телефоны и ключи от дома. Всех вывели и проверили по спискам, организовали питьевой режим. Первую смену отпустили домой", - рассказал первый замглавы Ишима Борис Долженко.

Учителей, классных руководителей и родителей учеников второй смены оповестили об отмене занятий 17 мая, добавил Долженко.

Учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме, кроме художественной школы, куда также поступило письмо о минировании, и школы искусств, которая расположена в здании школы №12.

Несмотря на то, что писем о заложенных взрывных устройствах на электронную почту в 31 школу и лицей им. Лукьяненко не поступило, детей по согласованию с правоохранительными органами эвакуировали и из них.

В школах работают экстренные службы.