Тюменка попыталась успокоить подругу, а та ударила ее ножом

15:40 08 апреля 2021
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В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении девушки, которая напала на подругу с ножом.

Инцидент произошел в поселке Якуши, к женщине в гости приехала знакомая пара. После посещения бани в процессе застолья между ними возникла ссора. Хозяйка дома прижала к себе свою знакомую, чтобы успокоить. Тем временем гостья схватила кухонный нож и нанесла подруге ножевые ранения в область живота и груди. Один из мужчин вызвал скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, в отношении ранее неоднократно судимой 22-летней тюменки возбуждено уголовное дело по ч.2 ста.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Теги: ранения
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