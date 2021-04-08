Тюменка попыталась успокоить подругу, а та ударила ее ножом

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении девушки, которая напала на подругу с ножом.

Инцидент произошел в поселке Якуши, к женщине в гости приехала знакомая пара. После посещения бани в процессе застолья между ними возникла ссора. Хозяйка дома прижала к себе свою знакомую, чтобы успокоить. Тем временем гостья схватила кухонный нож и нанесла подруге ножевые ранения в область живота и груди. Один из мужчин вызвал скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, в отношении ранее неоднократно судимой 22-летней тюменки возбуждено уголовное дело по ч.2 ста.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".