В Тюменском районе осужден водитель, который пьяным сбил двух девочек

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего жителя поселка Богандинский. Мужчина признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

9 августа 2020 года мужчина в состоянии опьянения на автомобиле "Москвич М-412" в поселке в Винзили на улице Октябрьской совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек в возрасте 11 и 12 лет. После этого водитель уехал с места происшествия. Местный житель — очевидец аварии — на своей машине догнал нарушителя и вернул его обратно. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и оштрафован на 6 тыс. рублей.

Одной из девочек был причинен вред здоровью средней тяжести. Материалы об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) в марте 2021 года переданы в Ленинский районный суд Тюмени.

Также выяснилось, что в апреле 2020 года водитель был подвергнут административному аресту на 13 суток за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения (он его не получал).

В августе 2020 года прокуратура Тюменского района направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. В октябре подсудимый скрылся и был объявлен в розыск. В декабре его задержали.

Суд назначил мужчине 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.