Пьяный тюменец угнал два автомобиля за утро, чтобы уехать домой

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста без прав, подозреваемого в угоне двух автомобилей за одно утро.

Автомобиль "Газель" автоинспекторы остановили сегодня около шести часов утра на улице Республики, машина значилась в ориентировке об угоне. У 22-летнего водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения, документов на автомобиль не было.

Молодой человек, работающий в одном из компьютерный клубов Тюмени, сказал, что ему нужно было доехать до своего дома. На улице Харьковской он увидел заведенную "Газель", водитель которой разгружал лотки с хлебом. Дождавшись, пока он зайдет в помещение, парень сел в машину и уехал на ней. Также он сообщил, что ранее пытался уехать на чужом "ВАЗ-2107", но в машине кончился бензин, и он его бросил на улице 50 лет Октября. Наряд ДПС обнаружил "Жигули" на ул.50 лет Октября, хозяин автомобиля устанавливается.

Права управления транспортом молодой человек не имеет, показания алкотестера составили 0,56 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, ранее за ним не числилось нарушений ПДД.

Водитель привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортом. По подозрению в угоне автомобилей он доставлен в отдел полиции.