Тюменца задержали за угон авто и грабеж

В Тюмени в полицию с заявлением об угоне машины обратился пенсионер. По подозрению в преступлении был задержан 31-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что живет неподалеку, и заметил, что машина долгое время не используется. Он проник в автомобиль и путем замыкания проводов замка зажигания завел и угнал его. Машину мужчина продал.

"В ходе дальнейших следственных мероприятий полицейские установили причастность подозреваемого к другому преступлению. Незадолго до совершения угона тюменец ограбил на улице случайного прохожего. Злоумышленник выхватил у потерпевшего из рук сумку и скрылся. С похищенной банковской карты он приобрел в магазинах продукты питания", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. В отношении тюменца возбуждены уголовные дела.