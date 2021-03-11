Тюменца задержали за угон авто и грабеж

10:48 11 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в полицию с заявлением об угоне машины обратился пенсионер. По подозрению в преступлении был задержан 31-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что живет неподалеку, и заметил, что машина долгое время не используется. Он проник в автомобиль и путем замыкания проводов замка зажигания завел и угнал его. Машину мужчина продал.

"В ходе дальнейших следственных мероприятий полицейские установили причастность подозреваемого к другому преступлению. Незадолго до совершения угона тюменец ограбил на улице случайного прохожего. Злоумышленник выхватил у потерпевшего из рук сумку и скрылся. С похищенной банковской карты он приобрел в магазинах продукты питания", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. В отношении тюменца возбуждены уголовные дела.

Теги: грабеж , угон
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021