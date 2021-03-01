В Тюмени студент получил полгода колонии за пьяное вождение

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 22-летнего студента одного из местных высших учебных заведений.

В Тюмени молодой человек из Ноябрьска с мая по июль 2020 года семь раз привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В октябре он был осужден по ст. 264.1 УК РФ к 300 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на срок 2 года 6 месяцев.

Ночью 25 декабря студент в состоянии опьянения сел за руль Hyudai Elantra, спустя некоторое время автомобиль был остановлен на улице Гольцова сотрудниками ДПС. У водителя имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Было возбуждено второе уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования и имеющим судимость по ст. 264.1 УКРФ).

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему 6 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.