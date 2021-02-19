Тюменец получил восемь месяцев колонии за пьяное вождение

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 20-летнего местного жителя.

Вечером 3 июля 2020 года у дома № 119 по улице Амурской столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. У одного из водителей были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования в областном наркологическом диспансере он отказался.

В июне 2019 года молодой человек был подвергнут 13 суткам административного ареста за отказ от прохождения медицинского освидетельствование на состояние опьянения, а в мае 2020 года был осужден за кражу к 300 часам обязательных работ.

Было возбуждено уголовное дело, на этот раз молодой человек был признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не имея права управления транспортными средствами).

Суд назначил ему 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год.