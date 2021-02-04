В автобусе тюменец в открытую украл телефон у подростка

15:47 04 февраля 2021
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В Тюмени в полицию обратилась мать несовершеннолетнего, у которого в автобусе украли телефон.

Инцидент произошел в автобусе 25-го маршрута. Злоумышленник выхватил гаджет, который подросток держал в руке, выбежал из транспорта и скрылся в жилом массиве на улице Широтной. 

Мужчина был задержан полицией. 29-летний тюменец сказал, что сам собирался пользоваться украденным телефоном. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: грабеж
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