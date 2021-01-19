Тюменец заплатит 225 тысяч рублей за ДТП с гужевой повозкой

14:42 19 января 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменский районный суд вынес решение о взыскании с  виновника ДТП с гужевой повозкой 225 тысяч рублей в пользу пострадавшей женщины.

15 сентября 2019 года 18-летний юноша, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля Opel Corsa своей сестры. На 40-м км  Салаирского тракта  он не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с ехавшей впереди гужевой повозкой. 65-летняя пассажирка повозки вылетела из нее и получила средней тяжести вред здоровью. 

В июле 2020 года водитель автомобиля  был признан виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и подвергнут административному штрафу в размере 20 тыс. рублей.

В ноябре 2020 года пострадавшая обратилась в Тюменский районный суд с иском о возмещении вреда.

Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу женщины 225 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и  судебных расходов.

Теги: ДТП , компенсация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2021