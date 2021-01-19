Тюменец заплатит 225 тысяч рублей за ДТП с гужевой повозкой

Тюменский районный суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП с гужевой повозкой 225 тысяч рублей в пользу пострадавшей женщины.
15 сентября 2019 года 18-летний юноша, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля Opel Corsa своей сестры. На 40-м км Салаирского тракта он не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с ехавшей впереди гужевой повозкой. 65-летняя пассажирка повозки вылетела из нее и получила средней тяжести вред здоровью.
В июле 2020 года водитель автомобиля был признан виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и подвергнут административному штрафу в размере 20 тыс. рублей.
В ноябре 2020 года пострадавшая обратилась в Тюменский районный суд с иском о возмещении вреда.
Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу женщины 225 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и судебных расходов.
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