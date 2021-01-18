В Исетском районе в ДТП погибли двое

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Смертельное ДТП произошло вчера, 17 января, около семи часов вечера на 110-м километре трассы Курган — Тюмень в Исетском районе.

По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-21703" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота Камри".

"Обе машины из Курганской области. В аварии погибли 31-летний водитель и 34-летняя пассажирка "Лады", жители Юргамышского района и Тюмени", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Травмы получили двое пассажиров "Лады" — 20-летняя жительница Шадринска и 30-летний тюменец. Водитель автомобиля "Тойота Камри", житель Шадринского района, не пострадал.

Всего выходные дни в Тюменской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 6 человек, 18 человек ранены.