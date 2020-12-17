В Тюмени мужчина осужден за грабежи в ювелирных

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в грабежах.

1 августа 2020 молодой человек приехал в Тюмень из Свердловской области и похитил в ювелирном магазине три золотые цепи стоимостью более 105 тыс. рублей. Под видом покупателя мужчина зашел в магазин, продавец предложила ему на выбор четыре цепи. Когда продавец с одним из изделий отошла к кассе посмотреть скидку, злоумышленник похитил три цепи и вечером на такси уехал в Свердловскую область.

20 августа 2020 года мужчина вернулся в Тюмень. В другом ювелирном магазине он применил насилие к продавцу и похитил с витрины планшетку с пятью золотыми цепями общей стоимостью свыше 156 тыс. рублей. После этого на такси уехал в Свердловскую область.

Когда злоумышленник 24 августа прибыл в Тюмень, он был задержан в одном из клубов города.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с него в пользу потерпевших более 260 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.