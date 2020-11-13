Тюменец избил бездомного в подъезде нунчаками

15:43 13 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

35-летний тюменец возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде многоквартирного дома он столкнулся с нетрезвым мужчиной без определенного места жительства, который спал на лестничной площадке. Выразив недовольство, он потребовал незнакомца покинуть подъезд. Не получив желаемое, тюменец начал пинать бездомного ногами, а после достал нунчаки и нанес удары по голове, причинив ему черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: побои , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020