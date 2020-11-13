Тюменец избил бездомного в подъезде нунчаками

В Тюмени полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

35-летний тюменец возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде многоквартирного дома он столкнулся с нетрезвым мужчиной без определенного места жительства, который спал на лестничной площадке. Выразив недовольство, он потребовал незнакомца покинуть подъезд. Не получив желаемое, тюменец начал пинать бездомного ногами, а после достал нунчаки и нанес удары по голове, причинив ему черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.